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29. 01. 2019

На границе во Львовской области задержали украинца с партией наркотиков

Жители Волынской области пытался ввезти в Украину наркотические вещества из одной из европейских стран. Его задержали на границе с Польшей. Об этом во вторник, 29 января, сообщила пресс-служба СБУ.

"Досудебным следствием установлено, что два жителя Волынской и Ровенской областей покупали в Европе медицинские препараты с содержанием псевдоэфедрина, который является прекурсором для изготовления психотропных препаратов", - говорится в сообщении.

Волынянина задержали на таможенном посту Краковец Львовской таможни. В багажном отсеке его авто обнаружили почти три с половиной тысячи таблеток, содержащих псевдоэфедрин. Изъятые препараты направлены на экспертизу.

Другого участника противоправной схемы задержали во Львове.

Обоим задержанным сообщено о подозрении. Относительно перевозчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Cмотрите фотогалерею: На границе во Львовской области задержали украинца с партией наркотиков

Напомним, в Херсоне полиция изъяла крупную партию амфетамина. Также правоохранители задержали двух мужчин, которые планировали наладить канал поставки амфетамина в южные области.

Ранее сообщалось, что в Запорожье неизвестные вынесли из аптеки "наркотики" и сожгли их.

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Источник: korrespondent.net

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