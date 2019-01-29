Отравление детей в Бердянске: число пострадавших возросло до 11

Количество детей, заболевших кишечной инфекцией после посещения развлекательного центра в Бердянске Запорожской области, возросло до 11. Об этом во вторник, 29 января, пишет Интерфакс со ссылкой на Бердянский горсовет.

По данным городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в результате вспышки острой кишечной инфекции в местном спортивно-развлекательном центре Джамп-сити медицинская помощь понадобилась 11 детям, 10 из них госпитализированы. В результате обследования у семи детей выявлена ротавирусная инфекция.

По словам завподразделения Бердянского горрайонного отдела государственного учреждения Запорожский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины Александры Кикарош, специалисты установили, что кафе центра работало с многочисленными нарушениями.

Комиссия заявила о необходимости закрытия центра до получения от Госпродпотребслужбы разрешения на возобновление работы.

Ранее стало известно, что шестеро детей были госпитализированы после посещения одного из детских развлекательных центров Бердянска.

Также сообщалось, что во Львове в детсаду отравились 10 детей ясельной группы.

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Источник: korrespondent.net