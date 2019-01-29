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29. 01. 2019

Генконсульство Саудовской Аравии в Турции не пустило спецкомиссию ООН

Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле не допустило на свою территорию Специального докладчика ООН по внесудебным и массовым казням Агнес Калламард. Об этом во вторник, 29 января, сообщает NTV.

Ранее стало известно, что расследованием убийства Джамаля Хашукджи на территории консульства Саудовской Аравии займется специальная комиссия ООН, которую возглавила Агнес Калламард.

Отмечается, что делегации пришлось ограничиться осмотром здания снаружи.

Позднее пресс-секретарь правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал скандалом недопуск делегации ООН в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, и призвал к международному расследованию преступления.

Накануне сообщалось, что комиссия ООН прибыла в Стамбул и начала расследование убийства Джамаля Хашукджи.

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Источник: korrespondent.net

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