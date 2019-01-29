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29. 01. 2019

В центре Киева перекроют движение транспорта

В центре Киева в связи с факельным шествием в честь Героев Крут ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба КГГА.

Ограничения будут длиться с 17:30 до 19:30 вторника, 29 января.

В частности, перекрытие трафика будет организовано по маршруту: памятник Героям Крут (Львовская площадь) - ул. Большая Житомирская - ул. Михайловская - Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. М. Грушевского - станция метро Арсенальная - аллея Героев Крут - Аскольдова могила.

Напомним, летом опубликован трейлер исторической драмы Круты 1918. 

Сражение киевских курсантов и студентов с большевистской армией состоялось 16 (29) января 1918 года у железнодорожной станции Круты вблизи поселка Круты и села Памятное, в 130 километрах к северо-востоку от Киева. По данным украинских источников, бой между подразделениями Красной армии в составе порядка четырех тысяч человек и отрядом из киевских курсантов и казаков Свободного казачества общей численностью около 400 человек длился пять часов. Защитникам Крут ценой огромных потерь удалось приостановить наступление противника отступить, разрушив за собой пути и мосты. Возобновить наступление на Киев Красной армии удалось лишь через несколько дней, причем без задействования железной дороги – пришлось привлечь реквизированные крестьянские телеги. Эта задержка позволила украинской делегации заключить Брест-Литовский мирный договор.

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Источник: korrespondent.net

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