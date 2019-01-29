Порошенко: С Россией нужен "холодный мир"

Украине нужен мир с Россией. Об этом заявил президент Петр Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник, 29 января, в Киеве.

"Нам нужен мир с Российской Федерацией, холодный, но мир", - сказал он.

Президент подчеркнул, что "люди устали от войны". "Естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах. Потому что народу выбирать не просто президента, а верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - сообщил Порошенко.

По его словам, укрепление Вооруженных сил Украины остается приоритетным делом на ближайшие пять лет.

Президент подчеркнул, что лишь боеспособная армия может гарантировать мир.

В ходе форума Порошенко также объявил, что будет участвовать в выборах президента 31 марта.

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Источник: korrespondent.net