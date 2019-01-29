Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2019, вторник, 16:44
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
29. 01. 2019

Порошенко: С Россией нужен "холодный мир"

Украине нужен мир с Россией. Об этом заявил президент Петр Порошенко на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" во вторник, 29 января, в Киеве.

"Нам нужен мир с Российской Федерацией, холодный, но мир", - сказал он.

Президент подчеркнул, что "люди устали от войны". "Естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах. Потому что народу выбирать не просто президента, а верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - сообщил Порошенко.

По его словам, укрепление Вооруженных сил Украины остается приоритетным делом на ближайшие пять лет.

Президент подчеркнул, что лишь боеспособная армия может гарантировать мир.

В ходе форума Порошенко также объявил, что будет участвовать в выборах президента 31 марта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Роза Марковна, на что живет тот юноша,что снимает у вас комнату?
- Он пишет и прилично получает.
- А что он пишет? Стихи? Романы?
- Нет, он пишет письма богатому дяде в Канаду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.