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29. 01. 2019

Под Житомиром попало в ДТП конвойное авто полиции

На окраине Житомира, на Киевском шоссе, около 11:00 во вторник, 29 января, случилась авария с участием трех автомобилей, в том числе авто конвойной службы полиции. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил начальник ГУ Нацполиции Житомирской области Вячеслав Печененко.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с полицейским служебным автомобилем. Через мгновение в последний въехал Renault Kangoo, который двигался позади в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получили водитель Renault и полицейская конвойной службы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

"На месте работают следственно-оперативные группы, инспекция по личному составу УКЗ ГУНП, фиксируются все обстоятельства. Кроме уголовного производства, будет также проведено служебное расследование", - отметил Печененко.

Cмотрите фотогалерею: Под Житомиром попало в ДТП конвойное авто полиции

Ранее в Одессе столкнулись автомобиль патрульной полиции Toyota Prius и грузовик КамАЗ, двое пострадавших.

Также сообщалось, что в Киеве столкнулись седан Renault службы Uber и полицейский Renault Duster.

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Источник: korrespondent.net

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