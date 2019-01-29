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29. 01. 2019

Мэй попросит ЕС возобновить переговоры по Brexit - СМИ

Глава правительства Великобритании Тереза ​​Мэй обратится к Евросоюзу с предложением возобновить переговоры по соглашению о выходе, чтобы получить поддержку документа в парламенте. Об этом она заявила своим министрам, сообщает ВВС.

"Премьер-министр сказала, что для того, чтобы получить поддержку Палаты общин, потребуются правовые изменения по "запасному механизму", что будет означать возобновление переговоров", - сказал пресс-секретарь премьера.

Он также сообщил, что сегодня Мэй проведет неформальные переговоры с лидерами ЕС, однако неизвестно, состоятся ли они до голосования в парламенте Великобритании или после.

Сегодня вечером парламент Великобритании проведет голосование по ряду поправок к соглашению о Brexit.

Напомним, на прошлой неделе Мэй не представила в парламенте альтернативный план Brexit. После чего депутаты получили возможность вносить предложения в этот план, который не содержит никаких предметных предложений по сути. 

Сам Brexit должен произойти спустя два месяца - 29 марта.

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Источник: korrespondent.net

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