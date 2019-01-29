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29. 01. 2019

В работе Gmail произошел масштабный сбой

В ряде стран во вторник, 29 января, наблюдаются проблемы в работе сервиса электронной почты Gmail. Об этом сообщает сервис Downdetector.

Чаще всего о сбоях сообщают жители Великобритании, Нидерландов, Франции, Испании, Португалии, Польши, США, Бразилии и Чили.

Пользователи сталкиваются с проблемами при авторизации, испытывает трудности при получении электронной почты. Кроме этого, часть пользователей не могут открыть сайт.

Накануне сообщалось о сбое в работе Instagram. Также 22 января пользователи по всему миру сообщали о сбое в работе Telegram.

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Источник: korrespondent.net

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