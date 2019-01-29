В ЮАР вспыхнули лесные пожары

Лесные пожары, которые начались на горе Кейптауна Лайонс-хед, продвигаются к жилым окраинам города. Об этом в понедельник, 28 января, сообщает The Guardian Africa.

Людей эвакуировали. В настоящее время угрозы жилым домам нет.

С огнем борются десятки пожарных и авиация.

Причина пожара неизвестна.

Fresnaye side.... #KloofNekFire #SignalHillFire #LionsHeadFire pic.twitter.com/2WMRqQ0Wlm — 🇿🇦 Kat 🇩🇪 (@PurringKittyKat) 27 января 2019 г.

Ранее сообщалось о лесных пожарах в Калифорнии. Число погибших, по последним данным, достигло 84 человек. Во время визита в Калифорнию Трамп сравнил стихийное бедствие с "монстром".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net