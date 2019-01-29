США передали Гуайдо контроль над активами Венесуэлы в американских банках

Соединенные Штаты предоставили лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо контроль над некоторыми активами правительства страны и центробанка, которые находятся на счетах Федерального резервного банка Нью-Йорка и других американских банков. Об этом во вторник, 29 января, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

"Эта сертификация поможет легитимному правительству Венесуэлы защитить эти активы во благо венесуэльцев", - сказано в заявлении.

В Госдепе США также призвали другие правительства признать Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента и предпринять аналогичные шаги "для защиты наследия Венесуэлы от дальнейшего воровства со стороны коррумпированного режима Мадуро".

Ранее Хуан Гуаидо сообщил о разговоре с Трампом и лидерами других стран. По его словам, в беседах обсуждались вопросы давления на оппозицию со стороны правительства действующего главы государства Николаса Мадуро.

Напомним, накануне США также ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA, которые затронут ее активы на семь миллиардов долларов.

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Источник: korrespondent.net