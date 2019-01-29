Сделал замечание. В полиции назвали причину ранения киевлянина в голову

В Днепровском районе столицы неизвестный выстрелил мужчине в голову из-за замечания о нецензурной брани, сообщает пресс-служба полиции Киева.
Отметим, на улице Петра Запорожца в столице 28 января произошла стрельба, в результате которой в голову был ранен мужчина.
В полиции рассказали подробности инцидента, добавив, что подозреваемый уже задержан.
"В дежурную часть полиции поступило сообщение о ранении 41-летнего местного жителя на улице Петра Запорожца. На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа и врачи", - отметил начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин.
По его словам, конфликт между потерпевшим и злоумышленником возник из-за замечания о нецензурной брани.
"Пострадавший стоял рядом с помещением магазина, когда мимо проходили трое неизвестных мужчин. Он им сделал замечание о том, что они нецензурно выражаются в общественном месте. Между потерпевшим и подозреваемым возник словесный конфликт. В результате правонарушитель выстрелил в оппонента из неустановленного оружия и скрылся", - рассказал полицейский.
Пострадавший с ранением головы был госпитализировали в лечебное учреждение, а оперативники столичного главка начали поиски злоумышленника и в течение суток задержали 31-летнего уроженца Черкасской области. Мужчина ранее уже был судим за хранение наркотиков. Оружие изъяли и направили на соответствующие экспертизы.
Ведомости о преступлении внесены в Единый реестр досудебного расследования по части 2 статьи 15 и части 1 статьи 115 (Покушение на убийство) УК Украины.
"После проверки собранных материалов возможна переквалификация данного события", - добавил Кузьмин.
Накануне в Киеве в шашлычной Золотой шампур произошла массовая драка со стрельбой. Пострадали два охранника службы Сириус.
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Источник: korrespondent.net
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