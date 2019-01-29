ГБР открыло сотни дел на детективов, полицейских и военных

Госбюро расследований за два месяца работы открыло 3,5 тысячи уголовных производств. Об этом сообщил во вторник, 29 января, директор ГБР Роман Труба, пишет Укринформ.

"Больше всего дел расследуют следователи территориального управления бюро в городе Полтава - это 703 дела и в городе Киеве - 624 уголовных производства. В центральном аппарате ГБР расследуют 170 дел", - сказал Труба.

По его словам, 750 уголовных дел возбудили следователи бюро, а 2,6 тыс. дел - поступили на дорасследование от других правоохранительных органов.

При этом пока следователи ГБР уже завершили следствие по 150 уголовным делам и направили обвинительные акты в суд.

Труба рассказал, что в 1639 уголовных производствах бюро фигурируют правоохранители, в 66 - судьи, в 3 - народные депутаты, в 25 - госслужащие категории "А", в 140 уголовных делах фигурируют лица, совершившие военные преступления.

Больше производств касаются правоохранителей, а также лиц, совершивших военные преступления, подытожил директор ГБР.

"У нас есть 28 уголовных производств по фактам возможных правонарушений работниками НАБУ", - сказал Труба. По его словам, 11 уголовных дел в отношении работников НАБУ были переданы ГБР из Генпрокуратуры, еще 11 дел переданы прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры, остальные - возбужденные по решению суда. Он также уточнил, что ГБР расследует 14 случаев пыток со стороны правоохранителей. У Бюро 503 производства, которые касаются превышения власти и служебных полномочий правоохранителями. Больше всего ГБР расследует дел, связанных с военными преступлениями - около 1400. "В частности, 917 касаются самовольного оставления воинской части, то есть дезертирства", - добавил Труба. Ранее сообщалось, что ГБР отказалось открыть дело на генпрокурора Юрия Луценко из-за разглашения информации по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net