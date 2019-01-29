Луценко о дешевом газе: Это путь в Сибирь

Генеральный прокурор Юрий Луценко считает дешевую жизнь в Украине, в частности, стоимость газа, угрозой для страны. Об этом он сообщил на форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем" в поддержку Петра Порошенко, передает Страна.ua.
"Тем, кто сегодня хочет газ наполовину дешевле, мясо вдвое дешевле, дешевые автомобили вообще без таможни, хочу напомнить - в своем государстве будет достаток. Без государства дешевая колбаса и газ - путь в очередную Сибирь. Знаю то, что лучший инструмент дьявола - легковерные украинцы, которые смотрят телевизор. Но даже дьявол берет расписку за проданную душу, подписанную кровью того, кто продает душу... Многие кандидаты в президенты хотят подписаться кровью парней и девушек, которые погибают на фронтах, - сказал Гепрокурор.
Он также агитировал украинцев голосовать за действующего главу государства, не смотря на то, что закон запрещает Луценко в его должности это делать.
"Каждый украинец сам выберет того, за кого голосовать. Я прошу только об одном. Помня цену предательства, голосовать за того, кто сохранит украинское государство, его вооруженные силы и курс на ЕС", - добавил он.
Нафтогаз объяснил невозможность снизить цену газа
Ранее сегодня, 29 января, Порошенко объявил об участии в выборах на форуме. Он также заявил, что Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2024 году.
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Источник: korrespondent.net
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