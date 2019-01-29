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29. 01. 2019

Глава ГПУ похвалился борьбой с коррупцией

На форуме "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем", на котром президент Петр Порошенко объявил об участии в выборах 31 марта, генпрокурор Юрий Луценко похвалился борьбой с коррупцией в стране.

"Судебные приговоры получили 2637 коррупционеров, а в государственную казну возвращено 3,9 млрд долларов", - озвучил глава ГПУ статистику за пять лет.

При этом он добавил, что "о борьбе с коррупцией можно долго говорить".

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что за прошлый год в Украине зафиксировано взяток на 207 миллионов гривен.

Отметим, в 2018 году Украина заняла 120 место из 180 в мировом рейтинге Индекс восприятия коррупции, улучшив свои показатели на 10 пунктов по сравнению с 2017 годом. 

Как сообщалось, что за весь 2018 год в Украине по решению судов у коррупционеров в бюджет конфисковали 140,6 тысяч гривен. При этом правительство планировало вернуть в бюджет 4,7 млрд гривен, конфискованных судами именно у коррупционеров.

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Источник: korrespondent.net

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