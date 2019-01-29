Минздрав обещает не платить больницам за некачественную работу

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не будет выплачивать деньги медицинским учреждениям, в которых будут некачественно оказывать помощь пациентам. Об этом заявил пресс-секретарь Минздрава Александр Ябчанка, сообщает во вторник, 29 января, Укринформ.

"У НСЗУ есть конкретные требования к качеству медицинских услуг. Если медицинское учреждение работает некачественно, то НСЗУ не будет покупать у него услуги. В другом учреждении будет покупать", - предупредил чиновник.

По его словам, у органов местного самоуправления есть четкие, понятные требования к качеству работы медицинского учреждения, в частности, что должно быть в больнице, без чего нельзя оказать медицинскую услугу.

"Секрет успеха трансформации здравоохранения в том, чтобы каждый выполнил часть своей работы, в частности, медики и органы местного самоуправления", - подчеркнул Ябчанка.

Как известно, Национальная служба здоровья Украины - это финансовый партнер медицинских учреждений. Она заказывает и оплачивает медицинские услуги и лекарственные средства по программе медицинских гарантий. В 2018 году произошел переход на новую систему финансирования учреждений первички, а в 2019 году - амбулаторная и стационарная специализированная помощь. Деятельность НСЗУ координируется правительством.

Ранее для врачей первичной медицинской помощи появилась техническая возможность заключать декларации с украинцами более рекомендованного количества.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения не запретило гражданам вызывать семейного врача или терапевта на дом - этот вопрос должен решаться лично между пациентом и доктором.

Перед этим в Минздраве пояснили, как будут обслуживать украинцев, не выбравших врача.

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Источник: korrespondent.net