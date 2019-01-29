Жертвами стихийных бедствий в мире стало почти 11 тысяч человек

В течение 2018 года из-за природных катаклизмов в мире погибли 10733 и пострадали 61,7 миллиона человек. Об этом во вторник, 29 января, сообщает Анадолу со ссылкой на данные Центра исследований по эпидемиологии стихийных бедствий (CRED).

Отмечается, что отчет базируется на результатах анализа 281 природного катаклизма.

"В 2018 году стихийные бедствия были зафиксированы во всех регионах мира. Если мы хотим сократить ущерб от природных катаклизмов, то должны знать, как управлять рисками стихийных бедствий", - сказал представитель CRED Мами Мицутори.

Отмечается, что наибольший ущерб в прошлом году стихийные бедствия нанесли Индии, Филиппинам и Китаю.

В то же время наибольшее число человеческих жертв в результате стихийных бедствий было зафиксировано в Индонезии, Индии и Гватемале.

От землетрясений, цунами и вулканической деятельности в 2018 году пострадали 3,4 миллиона человек. Из-за этих катаклизмов в Индонезии погибли 4417 человек, Гватемале – 425, Папуа-Новой Гвинее – 145 человек.

В 2018 году в мире от землетрясений погиб 4321 человек.

Как сообщалось, число жертв цунами, которое произошло в декабре в Индонезии достигло 429 человек.

А количество жертв шторма на Филиппинах превысило 60 человек.

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Источник: korrespondent.net