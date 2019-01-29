Лента RSS
Подписаться на ленту
29 января 2019, вторник, 20:02
0°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
29. 01. 2019

НАТО и ОБСЕ обсудили поддержку Украины

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком, обсудил ситуацию в Украине, сообщает пресс-служба НАТО.

Генсек НАТО приветствовал усилия Словакии по уменьшению напряжения, укрепления доверия и содействия диалогу, подчеркнув, что "НАТО продолжит давить на Россию для того, чтобы она уважала суверенитет и территориальную целостность Украины и выполняла свои обязательства по Минским соглашениям".

В свою очередь Лайчак проинформировал Североатлантический совет о приоритетах Словакии на время председательства в ОБСЕ в 2019 году.

Отметим, недавно Лайчак побывал на Донбассе, после чего заявил, что шокирован условиями жизни людей возле линии соприкосновения.

Столтенбрег, в свою очередь, на прошлой неделе говорил об Украине на заседании Совета РФ - НАТО.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Роза Марковна, на что живет тот юноша,что снимает у вас комнату?
- Он пишет и прилично получает.
- А что он пишет? Стихи? Романы?
- Нет, он пишет письма богатому дяде в Канаду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.