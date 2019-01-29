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29. 01. 2019

В Греции возле украинского консульства нашли авиабомбу

В греческих Салониках в 250-300 метрах от украинского консульства в ходе строительных работ была обнаружена авиабомба времен Второй мировой войны. Об этом заявил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, сообщает во вторник, 29 января, УНИАН.

"Информация от Консульства Украины в Салониках. Во время строительных работ в городе Салоники на расстоянии 250-300 метров от консульства найдена авиабомба времен Второй мировой войны", - рассказал дипломат.

По его словам, сейчас местные органы власти решают вопрос о принятии необходимых мер.

В то же время Консульству Украины в Салониках поручено информировать о ходе событий, добавил Погорельцев.

Ранее в прибрежной полосе Керченского пролива обнаружили 250-килограммовую авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

Также сообщалось, что в Италии из-за авиабомбы времен Второй мировой войны эвакуировали семь тысяч человек.

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Источник: korrespondent.net

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