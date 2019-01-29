Разведка США заявила об угрозе нападения России

Директор Национальной разведки США Дэниел Коутс заявил об угрозе нападения со стороны России. Об этом говорится в письменном вступительном слове к слушаниям в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, пишет ТАСС во вторник, 29 января.
"По нашей оценке, для Соединенных Штатов и их союзников существует угроза с точки зрения кибершпионажа и влияния, а также угроза нападения со стороны России", - считает он.
"Российская разведка и службы безопасности продолжат выбирать в качестве целей информационные системы США, а также компьютерные сети наших партнеров по НАТО и альянсу "Пяти глаз" (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США - ред.) для получения технической информации, военных планов и сведений о правительственной политике", - утверждал он.
Коутс также добавил, что стремление России к расширению глобального присутствия может создавать все более серьезную угрозу для США.
Он также выразил мнение, что "Россия и Китай стремятся формировать международную систему и региональную безопасность, а также оказывать влияние на политику и экономику во всех регионах мира, в особенности прилегающих" государствах.
"Китай и Россия в большей степени согласовывают свои действия, чем когда-либо начиная с середины 1950-х годов, и [их] отношения, вероятно, укрепятся в наступившем году, поскольку некоторые их интересы и представления об угрозах совпадают, особенно в воспринимаемых [ими] односторонности и интервенционизме США, продвижении демократических ценностей и прав человека Западом", - сказал Коутс.
Глава Нацразведки США также полагает, что Россия и Иран будут стараться заполучить право на восстановление разрушенной инфраструктуры и промышленности Сирии после военного конфликта.
Отметим, в контрразведке США ранее заявили, что Китай представляет значительно большую угрозу национальной безопасности и интересам США, чем Россия.
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Источник: korrespondent.net
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