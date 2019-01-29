В рамках рабочего визита в Мариуполь во вторник, 29 января, министры иностранных дел Украины Павел Климкин, Дании - Андерс Самуэльсен и Чехии - Томаш Петршичек вместе с представителями иностранных СМИ посетили пункт оказания помощи населению на КПВВ Гнутово. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По данным ведомства, министры посетили мобильный пункт пропуска, а также пункт оказания помощи Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области.

Отмечается, что такие пункты было установлено по распоряжению председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации для создания надлежащих санитарно-гигиенических, бытовых условий, оказания медицинской (медико-санитарной) помощи, а также недопущения переохлаждения людей в случае осложнения погодных условий и обеспечения общественного правопорядка во время пересечения линии разграничения.

Cмотрите фотогалерею: Делегация из ЕС посетила пункт пропуска Гнутово

Также министры провели встречу с руководством Мариупольского порта.

Важлива зустріч міністрів закордонних справ 🇺🇦@PavloKlimkin, 🇨🇿@TPetricek, 🇩🇰@anderssamuelsen і представників місії ЄС🇪🇺 з керівництвом Маріупольського порту. Обговорили проблеми блокування Росією українських кораблів та перспективи надання допомоги Приазов‘ю. #UnitedForUkraine pic.twitter.com/QaSH5dB45f — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 29 января 2019 г.

Напомним, 29 января чиновники ЕС начали важный оценочный визит в Приазовье. Так, министры иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен и Чехии Томаш Петршичек прибыли в Мариуполь. Сопровождалет дипломатов глава украинского МИД Павел Климкин.

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Источник: korrespondent.net