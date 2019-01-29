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29. 01. 2019

Грипп в Украине: на карантин закрыли еще 17 школ Николаева

В Николаеве во вторник, 29 января, карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ объявили еще в 17 школах. Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

"На основании ходатайств руководителей учреждений общего среднего образования Николаева №№1 им. Олега Ольжича, 11, 16, 24, 28, 30, 33, 39, 45, 47, 50, 54, НМК им. В. Д. Чайка, гимназии №2, гимназии №41, экономического лицея №1, юридического лицея - принято решение приостановить учебный процесс в указанных заведениях с 30 января по 1 февраля 2019 года", - говорится в сообщении.

Указано, что соответствующее распоряжение подписано первым заместителем мэра Владимиром Крыленко.

При этом в горсовете объяснили, что указанное решение принято с целью предотвращения роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Ранее 13 школ Николаева закрыли на карантин. Таким образом, всего на данный момент карантин объявлен в 31 учебном заведении областного центра.

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Источник: korrespondent.net

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