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29. 01. 2019

Назван самый тяжелый рабочий месяц для украинцев в 2018 году

В сети появились данные о количестве отработанного времени штатными работниками в Украине за 2018 год. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Госстатистики.

Самым тяжелым для работников месяцем в 2018 году оказался ноябрь. В этот месяц украинцы отработали в среднем по Украине 153 часов. При этом штатные работники в Киеве в ноябре трудились больше всех - 158 часов.

Второе место по количеству отработанного времени по Украине занял октябрь - 152 часа, третье - март с 148 рабочими часами.

Меньше всего украинца работали летом, в среднем 134 часа в месяц. Рекорд по "отдыху" установили Херсонская, Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области со 136 рабочими часами в июне.

Во врем подсчета не учитывались данные временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, Донецкой и Луганской областей.

Накануне офисный работник уволился в костюме спайдермена и прославился. Ранее сообщалось, что в Вашингтоне открыли кафе, где можно поспать среди дня.

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Источник: korrespondent.net

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