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29. 01. 2019

На границах с Украиной произошло два землетрясения

В Румынских Карпатах в уезде Ковасна произошло землетрясение мощностью в 3,8 балла по шкале Рихтера. Об этом сообщает местное издание Stiripesurse.ro.

Землетрясение произошло во вторник, 29 января, в регионе Трансильвании, в горной местности. Сила толчков оценивалась в 3,8 балла по шкале Рихтера. Сейсмическая активность была зафиксирована на глубине 170 км. 

Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано во вторник на территории Польши. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр находился в 60 км к юго-востоку от города Зелена-Гура (около 139 тыс. жителей). Очаг стихии залегал на глубине 2 км. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало.

В Перу и Эквадоре зафиксировали сильные землетрясения

Ранее сообщалось, что 22 января в Индонезии зафиксировали два мощных землетрясения.

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Источник: korrespondent.net

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