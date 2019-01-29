В Украине нашли рекордсменку по количеству зубов

В Украине обнаружили женщину, которая имеет 36 постоянных полноценных зубов. Рекордсменка проживает в Светловодске Кировоградской области, сообщает во вторник, 29 января, руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова в Facebook.

"Самая зубастая в Украине женщина - Юлия Фомина живет в Светловодске и работает бухгалтером. Четыре дополнительных коренных зуба является редкой аномалией, которая подтверждена рентгеновскими снимками и заключениями врачей стоматологической клиники", - написала Ветрова в соцсети.

При этом она подчеркнула, что мировой рекорд сверхкомплекта зубов составляет 37.

Ранее в Тернополе 55-летний Василий Шевчук с Хоросткова для установления рекорда пролежал голым под снегом более 20 минут.

Также сообщалось, что Книга рекордов Гиннеса зарегистрировала рекорд в Крыму с обозначением "РФ"

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Источник: korrespondent.net