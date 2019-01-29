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29. 01. 2019

В США врач прописал четырехлетнему ребенку печенье с каннабисом

В американской Калифорнии врач-терапевт судится за свою лицензию после того, как он прописал печенье с каннабисом четырехлетнему мальчику. Об этом во вторник, 29 января, сообщает ВВС.

Указано, что врач Уильям Эйдельман поставил ребенку биполярное расстройство, а также синдром дефицита внимания и прописал небольшие дозы марихуаны, которые должны помочь мальчику контролировать гнев.

В то же время медицинский совет Калифорнии посчитал, что врач ошибся с диагнозом и принял решение отозвать его лицензию. Вскоре Эйдельман подал апелляцию на это решение.

Известно, что в детском возрасте отец мальчика сам страдал синдромом дефицита внимания и биполярным расстройством. При этом, по словам мужчины, он имел негативный опыт приема "традиционных" препаратов, из-за которых чувствовал себя "человеческой морской свинкой".

Позже он начал употреблять марихуану, и это помогло намного лучше.

До этого мужчина получал препарат для своего старшего сына, у которого также были диагностированы биполярное расстройство и синдром дефицита внимания.

Как известно, использование лекарственного каннабиса, в том числе детьми, узаконено в Калифорнии с 1996 года.

Напомним, с 17 января 2019 года в Польше легализировали марихуану, которую теперь можно приобрести по медицинскому рецепту.

Ранее в Таиланде легализовали марихуану для медицины. Кроме того, Новая Зеландия легализовала марихуану для медицинских целей.

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Источник: korrespondent.net

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