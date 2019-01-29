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29. 01. 2019

США начали производство новых ядерных боеголовок - СМИ

В США началось производство первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Об этом пишет газета Defense News со ссылкой на представителей Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США.

"НУЯБ планомерно продвигается к завершению производства первой партии боеголовок W76-2 и намеревается передать их военно-морским силам к концу 2019 финансового года (30 сентября - ред.)", - приводит издание слова одного из представителей управления.

Он отказался уточнить, о каком количестве идет речь.

W76-2 производятся на предприятии НУЯБ Pantex в штате Техас. Боеголовка была разработана на основе W76-1, предназначенной для баллистических ракет Trident II, которые установлены на стратегических подводных лодках класса Огайо. В распоряжении Пентагона находятся 14 таких ракетоносцев, несущих по 24 БР Трайдент-2.

По оценкам американских экспертов, новая боеголовка имеет мощность 5-6 килотонн, в то время как мощность W76-1, созданной в 1970-е годы, составляет 100 килотонн.

Напомним, в ноябре прошлого года военно-воздушные силы США провели испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Пуск был осуществлен с базы Ванденберг в Калифорнии без боевого заряда.

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Источник: korrespondent.net

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