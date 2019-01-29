Украина в рейтинге коррупции. Почему лениво растем

Украина поднялась на десять позиций в глобальном рейтинге Индекс восприятия коррупции, составленном международной организацией Transparency International, и заняла 120 место среди 180 стран мира.

Коррупция процветает "там, где демократические основы слабы", говорят в организации. Что повлияло на позиции Украины в рейтинге - Корреспондент.net рассказывает подробности.

Коррупция в мире

Индекс восприятия коррупции - показатель, который с 1995 года рассчитывается Transparency International на основании 13 исследований авторитетных международных организаций и исследовательских центров (для Украины - девять источников).

Сама организация отмечает, что ключевым показателем индекса является количество баллов от 0 до 100, а не место в рейтинге - чем больше баллов набирает страна, тем лучше в ней обстоит ситуация с коррупцией.

Менее 30 баллов - это показатель авторитарного режима, отсутствия прозрачных выборов, неразвитость общественных институтов, отсутствие у населения политических прав.

Лидером по итогам 2018 года стала Дания, которая набрала 88 баллов, сместив Новую Зеландию, набравшую 87 баллов, на второе место. Третье место поделили Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария - они набрали по 85 баллов.

Большинство европейских стран получили в рейтинге Transparency более 60 баллов. Высокую оценку за борьбу с коррупцией также получил Сингапур.

Последнее место, как и в прошлом году, досталось Сомали. Страна набрала 10 баллов по сравнению с девятью баллами в 2017 году. Предпоследнюю строчку поделили Южный Судан и Сирия, набравшие по 13 баллов.

Между тем, Китай за год потерял в рейтинге десять ступенек и занял 87 место. При этом, в этой стране за коррупцию грозит смертная казнь.

Коррупция процветает "там, где демократические основы слабы", а "политики-популисты могут использовать ее в своих целях", заявила Делиа Феррейра, председатель Transparency International.

"Наш отчет демонстрирует отчетливую связь между наличием здоровой демократии и успешной борьбой с коррупцией в общественном секторе", - сказала она.

США скатились

В пресс-релизе Transparency International подчеркивается, что в двадцатку лидеров впервые с 2011 года не смогли попасть Соединенные Штаты. Они опустились с 16 на 22 место, набрав 71 балл против 75 годом ранее.

Авторы доклада прямо не называют имя Дональда Трампа, но объясняют невысокие оценки с размыванием "этических норм" в США на самых верхних этажах власти.

"Снижение позиций является "красным флажком" и произошло в период, когда США сталкиваются с угрозами собственной системе сдержек и противовесов и эрозией этических норм в самых высоких эшелонах власти", - говорится в документе.

Отмечается, что Америка ранее играла ведущую роль в решении этой проблемы в глобальном масштабе.

Соседи Украины

В группе стран бывшего СССР и географических соседей Украины самый большой рывок совершил Таджикистан, набрав на четыре балла больше - 25 баллов.

Среди соседних с Украиной стран самое высокое, 36 место занимает Польша с 60 баллами, самое низкое - Россия, занявшая 138 место с 28 баллами. Беларусь занимает 70 место с 44 баллами.

В двадцатку попала Эстония, где власти активно развивают "электронное правительство". Литва и Латвия занимают 38 и 41 место в рейтинге - выше, чем Италия, Греция или Румыния.

В 2019 году в Transparency большие надежды связывают с Арменией, где новые власти, возглавившие правительство и парламент после "бархатной революции", обещают начать антикоррупционные расследования.

"От России до Азербайджана, Украины и Узбекистана многие демократические институты и нормы в регионе в настоящее время находятся под угрозой, причиной которой зачастую становится авторитарное правление", - отметили в организации.

В докладе говорится, что правительства по всей Восточной Европе и Центральной Азии не в состоянии сохранить систему сдержек и противовесов, которая имеет основополагающее значение для демократии и является важным средством борьбы с коррупцией.

Как Украине удалось подняться

Transparency International отметила, что Украина улучшила свои показатели в Индексе восприятия коррупции на два балла - с 30 в 2017 году до 32 в 2018 году - и заняла 120 место.

По данным организации, рост показателей Украины произошел, в частности благодаря положительной оценке ситуации со стороны бизнеса.

Transparency International Украина отмечает, что положительное влияние оказало введение процедуры автоматического возмещения налога на добавленную стоимость, расширение сфер деятельности системы ProZorro, деятельность института бизнес-омбудсмена и принятие закона об антикоррупцинном суде.

Что не так и что делать

Однако организация заявила, что реализация антикоррупционных реформ, начатых в 2014 году, "остается неполной, из-за чего показатель Украины остается значительно ниже среднемировой отметки в 43 балла".

"Спустя четыре года после формирования правовых и институциональных рамочных основ, прогресс идет слишком медленно. Новым антикоррупционным органам не удалось привлечь к ответственности ни одного высокопоставленного коррумпированного чиновника, несмотря на возбуждение нескольких дел", - заявили в TI.

Составители доклада полагают, что "разочарование правительством Украины в обществе неуклонно растет".

Украинским властям не хватает политической воли для быстрых и необратимых реформ, кроме того, большинство международных рекомендаций за последний год не выполнены. Так объясняют эксперты украинские позиции в рейтинге.

Исполнительный директор украинского офиса Transparency International Андрей Боровик отмечает, что такие темпы значительно меньше ожиданий общества после Майдана

По его оценке, Украина с тех пор продвинулась в рейтинге на пять баллов, но при надлежащей политической воле этот путь можно было бы преодолеть за один год.

Что Transparency International рекомендует Украине в 2019 году:

перезапустить НАПК

внедрить надлежащую автоматическую проверку деклараций и мониторинг уровня жизни декларантов

обеспечить эффективную работу реестра бенефициаров

продолжить реформу публичных закупок

корпоратизировать и приватизировать госпредприятия

усилить контроль за финансированием политических партий.

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Источник: korrespondent.net