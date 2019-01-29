Офицер ВСУ продавал наркотики в Чернигове

Капитан Вооруженных Сил Украины, офицер отдела подготовки оперативного командования Север, получил два года тюрьмы за продажу наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

В ходе досудебного следствия установлено, что офицер систематически сбывает психотропное вещество, а именно - амфетамин, среди наркозависимых.

Десняский районный суд Чернигова признал военного виновным и вынес обвиняемому приговор - лишение свободы сроком на два года с конфискацией принадлежащего ему имущества.

Ранее сообщалось, на границе во Львовской области задержали украинца с партией наркотиков. В автомобиле мужчины обнаружили три с половиной тысячи таблеток, содержащих псевдоэфедрин.

Напомним, в Запорожье старший инспектор колонии поставлял наркотики осужденным. Капитан внутренней службы почти каждый день проносил в колонию наркотики и сбывал их заключенным.

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Источник: korrespondent.net