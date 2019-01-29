В Житомирской области из военного аэродрома украли 120 металлических плит

В Житомирской области на территории воинской части неизвестные украли 120 металлических плит для покрытия аэродрома. Об этом во вторник, 29 января, пишет Укринформ со ссылкой на военную прокуратуру Житомирского гарнизона Центрального региона Украины.

Так, прокуратура гарнизона установила, что гражданские лица в течение двух недель систематически похищали военное имущество, а именно 120 металлических плит, которые в дальнейшем сбывали на металлолом.

Похитителей установили. Они полном объеме возместили причиненный ущерб и восстановили функционирование поврежденной части аэродрома.

Ранее из воинской части в Новограде-Волынском украли пять пистолетов и пять автоматов АКС-74 с боеприпасами.

Также сообщалось, что в Житомирской области разоблачили командование одной из воинских частей на хищении 50 тонн топлива.

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Источник: korrespondent.net