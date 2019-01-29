Украинские студенты на пищевом форуме в Германии увидели десерты из золота и чипсы из водорослей

За четыре дня студенты ознакомились с экспозицией выставки, инновациями и трендами глобального рынка, а также основными достопримечательностями Кельна. Поездку для победителей и образовательный конкурс среди студентов пищевых вузов организовал благотворительный Фонд Бориса Колесникова.

На выставке ISM 2019, проходившей с 27 по 29 января, продукцию представили 1 700 компаний из 76 стран. Украинские студенты посетили стенды признанных лидеров отрасли, ознакомились с продукцией малых и средних производителей. Высококачественную кондитерскую продукцию представили и 32 украинские компании.

Среди оригинальных предложений и новинок: экзотические конфеты ручной работы, бордовый шоколад, фиолетовые свекольные чипсы, чипсы из водорослей, круассаны с добавлением активированного угля, попкорн из зеленого чая, десерты с пищевым золотом, морской солью, специями и пряностями. Ребята участвовали в кулинарных шоу, посетили кондитерские мастер-классы и презентации стартапов.

"Я представил на конкурс "Пищевые технологии" проект изготовления острой карамели, поэтому на выставке ISM 2019 меня особенно интересовали десерты, пирожные, сладости. Порадовало, что, кроме классических шоколадных и сахарных конфет, на форуме было много здоровых десертов и неожиданных вкусовых сочетаний. Для веганов и вегетарианцев, без сахара и глютена, для халяльной и кошерной кухни. Более того, каждый четвертый участник заявил об использовании экологически чистой продукции, а 25% изделий содержали натуральные подсластители. Мы оценили современные технологии, увидели, какой путь нужно пройти от возникновения идеи до создания продукта и выхода на рынок. Наши конкурсные проекты в "Пищевых технологиях 2019" отражают мировой тренд полезных сладостей, значит, мы хорошо чувствуем потребности рынка и можем на них реагировать", − рассказал Владислав Жуплий, победитель конкурса из Национального университета пищевых технологий.

По мнению студентов, посещение масштабной отраслевой выставки обогащает новыми идеями и очень полезно для профессионального становления специалистов-технологов.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников подчеркнул значимость поездок на ведущие международные форумы. На ISM 2019 он вместе с группой студентов осмотрел витрины мировых кондитерских брендов, побеседовал с ребятами о состоянии и перспективах украинской кондитерской отрасли.

"ISM – самая большая отраслевая выставка в мире, здесь можно получить консультацию по любому вопросу. И чем больше нашей молодежи будет сюда приезжать, тем больше мы будем уверены в будущем наших детей. Если бы проводились чемпионаты мира среди студентов-пищевиков, я уверен, что первые 10 мест принадлежали бы Украине. Лучше наших технологов в мире нет. Они переняли некоторые вещи из советской школы, которая была на очень высоком уровне, и добавили к этому знания о современных производствах. На выходе мы получаем лучших специалистов – таких, как победители нашего конкурса "Пищевые технологии". Теперь нужно, чтобы мы построили экономическую модель, в которой они будут востребованы", – отметил Борис Колесников.

Фонд Бориса Колесникова организовал для студентов и познавательную экскурсию по Кельну. Ребята посетили Кельнский собор, увидели церковь святого Мартина, городскую Ратушу, площадь Старый Рынок, побывали в Музее духов и на мосту Гогенцоллернов. В завершение поездки будущих украинских технологов и кондитеров ожидал визит в Музей шоколада.

Напомним, благотворительный Фонд Бориса Колесникова в течение десяти лет реализует образовательные проекты для студентов и поддерживает целеустремленную молодежь. Традиционно победителей конкурсов награждают поездками на международные отраслевые выставки, где студенты могут ознакомиться с трендами рынка и инновациями.

Источник: korrespondent.net