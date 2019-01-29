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29. 01. 2019

В Ужгороде женщину травмировала упавшая с крыши сосулька

В Ужгороде женщину травмировала ледяная сосулька, которая упала ей на голову с крыши одного из домов на ул. Швабская. Пострадавшую госпитализировали, сообщает во вторник, 29 января, местное издание Zakarpatpost.net.

Указано, что инцидент произошел в 16:00. С одной из крыш сосулька упала прямо на голову прохожей. По словам очевидцев, с головы женщины шла кровь, поэтому немедленно были вызваны медики, которые госпитализировали пострадавшую.

"О состоянии пациентки, которая получила травму в результате падения сосульки. Как сообщил дежурный врач Закарпатского областного клинического Центра нейрохирургии и неврологии Андрей Потоки, сегодня экстренной медицинской помощью в учреждение была доставлена ​​56-летняя женщина со скальпированной раной головы - повреждение мягких тканей головы. По словам очевидцев, травма была получена в результате падения сосульки", - говорится в сообщении городского отдела здравоохранения.

По данным мэрии, пострадавшей оказана вся необходимая медицинская помощь, состояние пациентки стабильное, угрозы жизни нет.

Ранее в городе Решетиловка (Полтавская область) ребенку на голову упала сосулька. Его пришлось срочно госпитализировать.

Также сообщалось, что в Полтаве на улице Жовтневой упавшая с крыши ледяная глыба убила 69-летнюю жительницу Диканьки. Пострадавшая умерла на месте от полученных травм.

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Источник: korrespondent.net

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