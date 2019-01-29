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29. 01. 2019

В РФ отреагировали на "холодный мир" Порошенко

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова во вторник, 29 января, прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко о "холодном мире" с РФ, информируют РИА Новости.

Так, по ее словам, у Порошенко был шанс на "глобальный мир", которым президент Украины так и не воспользовался.

"У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире - выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался", - заявила Захарова.

Напомним, 29 января на форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем Петр Порошенко заявил, что Украине нужен холодный мир с Россией. На этом же форуме Порошенко объявил об участии в выборах.

На форуме Порошенко пугали Путиным

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Источник: korrespondent.net

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