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29. 01. 2019

В Черновицкой области женщина умерла от отравления настойкой

В Черновицкой области в реанимации Путильской райбольницы умерла женщина, которая накануне отравилась спиртовой настойкой. Об этом во вторник, 29 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что 28 января с признаками отравления в больницу была доставлена ​​46-летняя жительница Буковины. При этом отмечается, что комплексные лекарственные меры не позволили медикам сохранить жизнь пациентки.

"Правоохранители установили, что 46-летняя женщина выпила домашнюю спиртовую настойку, приготовленную с применением ядовитых компонентов и предназначенную для наружного применения", - говорится в сообщении.

В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза.

Ранее в Виннице семья из семи человек отравилась консервированными грибами, приобретенными на рынке.

Также сообщалось, что в поселке Мирное Запорожской области мужчина умер в помещении продуктового магазина.

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Источник: korrespondent.net

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