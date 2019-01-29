Днем на Донбассе пять раз нарушили перемирие - ООС

В течение нынешних суток, 29 января, в период с 00:00 до 18:00 вторника, сепаратисты пять раз обстреляли позиции украинских войск в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки Север позиции украинских военных обстреляли вблизи поселка Новоалександровка из стрелкового оружия. Также позиции ВСУ вблизи хутора Вильный были обстреляны из минометов калибра 82 мм.

В то же время в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток сепаратисты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских войск в районе города Авдеевка и с автоматических гранатометов вблизи поселка Богдановка. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны позиции ВСУ в районе поселка Гнутово.

"В результате обстрелов ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал", - доложили в штабе ООС.

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Источник: korrespondent.net