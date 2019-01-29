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29. 01. 2019

В Харьковской области поезд протаранил грузовика, есть пострадавшие

В Волчанском районе Харьковской области поезд протаранил грузовик, в результате чего 35-летнего водителя автомобиля госпитализировали. Об этом во вторник, 29 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что авария произошла на автодороге Харьков-Волчанск: на железнодорожном переезде поезд сообщением Купянск-Узловой-Волчанск совершил наезд на грузовой автомобиль МАН под управлением 35-летнего водителя.

"Предварительно, водитель грузовика выехал на железнодорожный переезд, на котором установлена ​​световая и звуковая сигнализация, не убедившись в безопасности маневра. В результате ДТП пострадал 35-летний харьковчанин. Его доставили в больницу. Среди экипажа локомотива и пассажиров пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался. Транспортные средства получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, движение транспорта из-за аварии не прекращалось.

Сейчас информация внесена в Журнал единого учета. Проводится проверка.

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Источник: korrespondent.net

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