Польский посол Пекло завершил каденцию в Украине

Посол Польши Ян Пекло завершает свою дипломатическую каденцию в Украине. Об этом во вторник, 29 января, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар в Facebook.

"Сегодня официально попрощался или, вернее, сказал "до свидания" Яну Пекло, который завершает свою каденцию в качестве чрезвычайного и полномочного посла Республики Польша в Украине", - написал украинский дипломат в соцсети.

Он добавил, что два последних года им приходилось тесно контактировать, плодотворно сотрудничать и решать непростые вопросы.

"Как и для многих в Украине, для меня Ян был и остается хорошим другом нашей страны, достойным представителем польского народа, прирожденным аналитиком, незаурядной творческой личностью. Хорошего возврата и успехов на родине, уважаемый господин Посол!" - добавил Боднар.

Напомним, 20 декабря стало известно, что посол Польши в Украине Ян Пекло будет уволен с должности.

Позже президент Польши назвал претендента на его место.

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Источник: korrespondent.net