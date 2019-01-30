Назван город, который к 2035 году станет самым населенным в мире

Самым населенным городом мира в 2035 году станет столица Индонезии - Джакарта. Это следует из прогноза научно-исследовательского института Oxford Economics, сообщает во вторник, 29 января, Интерфакс.

В частности, согласно данным исследования, через 16 лет население Джакарты достигнет 38 млн человек. На втором месте в списке самых населенных городов к 2035 году - Токио с прогнозируемым населением в 37,8 млн человек. За ним следует город Чунцин, расположенный в центральной части Китая. По прогнозу там будут проживать 32,2 млн человек.

К тому же, в топ-10 городов с наибольшим населением через 16 лет также фигурирует Дакка (31,2 млн человек), Шанхай (25,3 млн), Карачи (24,8 млн), Киншаса (24,7 млн), Лагос (24,2 млн), Мехико (23,5 млн) и Мумбаи (23,1 млн).

Указано, что исследователи также составили прогноз по экономическому росту в период с 2019 по 2035 года. Так, согласно поданной информации, самые высокие темпы экономического роста будут зафиксированы в индийских городах. На первой строчке этого рейтинга находится город Сурат, за ним следуют - Агра и Бангалор.

Между тем американский Нью-Йорк, по данным прогноза, к 2035 году будет городом с самой мощной экономикой. На второй и третьей строчке расположатся Токио и Лос-Анджелес соответственно.

Ранее стало известно, что население Китая (без учета специальных административных районов Гонконг, Макао и Тайваня) к концу 2018 года увеличилось на 5,3 миллиона человек и составило 1,395 миллиарда.

Напомним, в Общекитайском плане развития на 2016-2020 годы указано, что к 2020 году население страны составит около 1,42 миллиарда человек.

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Источник: korrespondent.net