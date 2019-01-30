​На Гоа туристов будут штрафовать за распитие алкоголя на пляже



На Гоа употребляющих спиртные напитки на пляжах туристов будут штрафовать. Отказавшиеся платить нарушители могут попасть в тюрьму на срок до трех месяцев, сообщает The Indian Express.



Правительство индийского штата Гоа внесло поправки в закон о туризме, предусматривающие наказание за распитие алкоголя в общественных местах.



Штраф за нарушение составит 2000 рупий (около 780 гривен). Такую же сумму придется отдать тем, кто решит приготовить еду на открытом воздухе в местах отдыха.



Кроме того, власти Гоа намерены запретить отдыхающим проносить на пляж стеклянные бутылки. Штрафы предусмотрены и для тех, кто разбивает бутылки на побережье.



Напомним, Япония ввела налог на выезд из страны, а Турция ввела налог на безопасность для туристов.

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Источник: korrespondent.net