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30. 01. 2019

​На Гоа туристов будут штрафовать за распитие алкоголя на пляже


На Гоа употребляющих спиртные напитки на пляжах туристов будут штрафовать. Отказавшиеся платить нарушители могут попасть в тюрьму на срок до трех месяцев, сообщает The Indian Express.
 
Правительство индийского штата Гоа внесло поправки в закон о туризме, предусматривающие наказание за распитие алкоголя в общественных местах.
 
Штраф за нарушение составит 2000 рупий (около 780 гривен). Такую же сумму придется отдать тем, кто решит приготовить еду на открытом воздухе в местах отдыха.
 
Кроме того, власти Гоа намерены запретить отдыхающим проносить на пляж стеклянные бутылки. Штрафы предусмотрены и для тех, кто разбивает бутылки на побережье.
 
Напомним, Япония ввела налог на выезд из страны, а Турция ввела налог на безопасность для туристов.

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Источник: korrespondent.net

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