Медицинский вертолет разбился в США: есть жертвы



Медицинский вертолет потерпел крушение в американском штате Огайо, сообщает телеканал ABC в среду, 30 января.



На месте происшествия обнаружены тела трех человек, находившихся на борту.



Трагедия произошла утром 30 января недалеко от деревни Залески, расположенной в 112 км юго-восточнее Колумбуса. Вертолет службы Survival Flight летел в город Померой, чтобы забрать пациента.



Причина катастрофы пока неизвестна. Незадолго до происшествия с воздушным судном была потеряна связь.



Напомним, ранее в Австралии упал вертолет во время тушения пожара, а Альпах самолет с туристами столкнулся с вертолетом.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net