В Саудовской Аравии уволили 126 чиновников-коррупционеров



Министерство Саудовской Аравии по делам муниципалитетов уволило 126 чиновников, замешанных в коррупции. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Увольнения состоялись в 15 городах королевства, в том числе в столице Эр-Рияде.

Напомним, в 2017 году Саудовская Аравия, возглавляемая наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, начала масштабную антикоррупционную кампанию. В ходе нее были задержаны сотни бизнесменов, политиков и членов королевской семьи.



В марте 2018 года власти королевства вернули в казну более 100 миллиардов долларов от арестованных за коррупцию принцев.

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Источник: korrespondent.net