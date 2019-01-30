Японский город признал однополые союзы



В японском городе Тиба впервые в стране официально признали однополые союзы, сообщает Mainichi.



29 января в городе прошла церемония выдачи специальных сертификатов, подтверждающих отношения между не заключавшими брак официально людьми и нетрадиционными парами. В мероприятии приняли участие шесть пар.



Введение в городе такой система является первой в Японии. Она не предоставляет получателем сертификата особых статусов, однако позволяет пользоваться различными услугами и преимуществами, доступными для обычных семей.



В частности, теперь гомосексуальные пары теперь смогут подать заявку на получение государственного жилья для пар. Также сертификат поможет с посещением возлюбленных в больнице.



Для того, чтобы получить документ, заявителям должно быть не меньше 20 лет, они не должны состоять в браке, а также должны жить в Тибе.



Однополые браки в Японии официально запрещены.



Напомним, ранее на Кубе отказались разрешать однополые браки, а вот в Австралии такие союзы разрешили.

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Источник: korrespondent.net