Мадуро объявил о создании 50 тысяч подразделений ополченцев



Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о создании в стране в ближайшее время свыше 50 тысяч подразделений народного ополчения, сообщает Telesur.

По его словам, до мая в Боливарианской республике появятся два миллиона ополченцев, задачей которых станет не позволить "североамериканской империи прикоснуться к пяди территории Родины".

Напомним, 23 января в Венесуэле начались крупные антиправительственные акции. Лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя временным президентом. Его поддержали США и ряд других стран региона и мира.

В ответ избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро разорвал дипотношения с США, обвинив Вашингтон в организации госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Куба, Мексика, Беларусь и другие страны.

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Источник: korrespondent.net