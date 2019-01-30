Итоги 29.01: Второй срок Порошенко и мир с Россией



Беларусь недовольна уровнем торговли с Украиной

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгением Марчуком, на которой пожаловался на падение торговли между странами.

Онотметил, что в этом отношении самым высоким уровнем в свое время был товарооборот в размере 8 млрд долларов. "Это был наш лучший показатель. Сегодня где-то $5,5 млрд. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся", - сказал президент Беларуси.

Россия потребовала санкций ЕС против Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении Украины, а не России из-за инцидента в Керченском проливе.

"Там действительно было грубейшее нарушение правил и норм судоходства по Керченскому проливу украинскими военными судами. Поэтому, если имеется в виду наказание их, то я думаю, они это заслужили", - сказал глава МИД РФ.

Украина существенно поднялась в рейтинге восприятия коррупции

Украина заняла 120 место из 180 в мировом рейтинге Transparency International Индекс восприятия коррупции за 2018 год, улучшив свои показатели на 10 пунктов по сравнению с 2017 годом.

Отмечается частичное выполнение рекомендации организации на 2018 год по созданию Антикоррупционного суда. Украина приняла соответствующее законодательство, однако полноценный запуск Высшего антикоррупционного суда перенесен на 2019 год. Большинство рекомендаций были проигнорированы властью.

Порошенко объявил об участии в выборах президента

Глава государства Петр Порошенко объявил о том, что снова будет баллотироваться на пост президента Украины в марте 2019 года.

"Чувство глубокой ответственности перед страной, перед современниками, перед прошлыми и грядущими поколениями украинцев побудили меня принять решение баллотироваться еще раз на пост президента Украины", - сказал президент.

США заявили о начале гонки вооружений

Заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон заявила, что гонка вооружений из России уже началась. Об этом она сказала, комментируя производство русскими ракеты 9М729, характеристики которой нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Россия уже поставила на вооружение эти ракетные системы. Так что гонка уже началась. Россияне явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений", - заявила Томпсон.

Порошенко предложил установить с Россией "холодный мир"

Президент Петр Порошенко заявил, что Украине нужен "холодный мир" с Россией. Глава государства подчеркнул, что "люди устали от войны". "Естественно, что тема войны и мира - одна из главных на выборах. Потому что народу выбирать не просто президента, а верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины", - сказал Порошенко.

В РФ отреагировали на заявление украинского президента. "У Порошенко был шанс на глобальный мир: как внутри страны, так и в мире - выполнение минских соглашений. Он им не воспользовался", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

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Источник: korrespondent.net