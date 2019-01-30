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30. 01. 2019

Под Одессой в ДТП погибли двое полицейских

В Одесской области на автодороге Одесса-Овидиополь возле Гребного канала произошло тройное ДТП – столкнулись маршрутное такси, грузовой и легковой автомобили. В аварии погибли двое сотрудников полиции. Еще четыре человека были ранены.

Об этом сообщило управление Нацполиции вечером во вторник, 29 января.

"Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси – молодой человек и девушка. Они оба – работники полиции", – говорится в сообщении.

После аварии движение транспорта на указанном участке дороги было усложнено в обоих направлениях. На месте работали усиленные наряды полиции, следователи и спасатели.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст. 286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: Под Одессой в ДТП погибли двое полицейских

Накануне на окраине Житомира, на Киевском шоссе, случилась авария с участием трех автомобилей, в том числе авто конвойной службы полиции. В ДТП пострадали два человека, среди которых одна полицейская.

А на трассе Киев-Одесса столкнулись два грузовика и легковушка. Тогда два человека погибли, еще двое были госпитализированы.

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Источник: korrespondent.net

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