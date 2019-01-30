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30. 01. 2019

У берегов Тайваня произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у побережья Тайваня. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр в среду, 30 января.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 179 километрах к юго-востоку от столицы островного государства Тайбэя. Очаг землетрясения залегал на глубине 12 километров.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали. Как сообщает со ссылкой на очевидцев агентство Reuters, подземные толчки ощущались в Тайбэе.

Накануне на границах с Украиной произошло два землетрясения. Так, в Румынских Карпатах в уезде Ковасна был зафиксирован толчок мощностью в 3,8 балла. Еще одно землетрясение магнитудой 4,9 было зафиксировано на территории Польши – эпицентр находился в 60 км к юго-востоку от города Зелена-Гура.

Ранее сообщалось, что 22 января в Индонезии зафиксировали два мощных землетрясения.

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Источник: korrespondent.net

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