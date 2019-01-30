За год в Средиземном море погибли более 2200 беженцев – ООН

В 2018 году более 2275 беженцев погибли в Средиземном море, пытаясь добраться до Европы. Об этом накануне сообщило Управление верховного комиссара ООН (УВКБ ООН) по делам беженцев.

Отмечается, что количество погибших пропорционально увеличилось. Особенно тяжелая ситуация на маршруте между Ливией и Италией. Если в 2017 году на этом пути погибал один беженец на 37 благополучно переправившихся, то в 2018 году уже один на 14 переправившихся.

Гуманитарные организации считают, что цифра погибших занижена, так как далеко не все тела и лодки удается найти. Увеличение числа погибших в районе Ливии они связывают с ограничением работы спасательных миссий в регионе.

Всего в 2018 году через Средиземное море стран Евросоюза достигло почти 140 тысяч беженцев, что является самым низким показателем за пять лет. В 2017 году Средиземное море преодолело 172 тысячи беженцев, количество погибших составило 3139 человек.

Напомним, за первые семь месяцев 2018 года в Средиземном море погибли более 1500 беженцев. Только в июне и июле утонули 850 человек. Средиземное море стало самым смертоносным в мире.

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Источник: korrespondent.net