Сутки в ООС: восемь обстрелов, ВСУ без потерь

За минувшие сутки, 29 января, подразделения сепаратистов восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Три раза применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. ВСУ не понесли потерь. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в среду, 30 января.

Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки Восток обстрелы позиций украинских военнослужащих велись: из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Авдеевки; из автоматических гранатометов – вблизи Богдановки; из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – в районе Гнутово; из гранатометов различных систем – вблизи Новомихайловки.

В полосе действий оперативно-тактической группировки Север сепаратисты обстреляли позиции ООС: из минометов калибра 82-мм – в районе Крымского; из минометов калибра 82-мм – в районе Екатериновки; из крупнокалиберных пулеметов – в районе Луганского из минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе хутора Вольный.

"Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь, применяя дежурные огневые средства", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, 29 января четыре сепаратиста были уничтожены, шестеро получили ранения. Кроме того, уничтожен военный грузовик КамАЗ с вооружением и материально-техническими средствами.

Также, в ходе разведывательных мероприятий на Докучаевском направлении была обнаружена и ликвидирована засада противника и захвачены: ПТРК Фагот – 1шт.; РПГ-18 – 1 шт.; НСВ-12,7 Утес – 1 шт.

"В течение текущих суток враг огонь не открывал", – добавили в штабе.

Напомним, за сутки 28 января на Донбассе зафиксировали пять вражеских обстрелов. Оружие, запрещенное Минскими соглашениями, не применялось. Тогда ВСУ не понесли потерь.

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Источник: korrespondent.net