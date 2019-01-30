Лента RSS
Подписаться на ленту
30 января 2019, среда, 11:44
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,47
30. 01. 2019

В РФ сообщили о противоречиях "ядерной пятерки"

В Пекине в среду, 30 января, проходит заседание представителей стран "ядерной пятерки". Как заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, "из-за обострения противоречий" участники встречи отказались от согласования итогового совместного заявления, пишет Интерфакс.

По его словам, в ядерные доктрины "некоторых стран" вносятся изменения, которые снижают порог применения ядерного оружия.

Рябков отметил, что "ситуация в сфере международной безопасности не только не стабилизировалась, но продолжала деградировать, уровень конфликтного потенциала достиг очень опасной отметки".

Кроме того, он отметил тенденцию к раскачиванию режима нераспространения ядерного оружия (ДНЯО), которая грозит серьезными последствиями.

"Происходит раскачивание его (ДНЯО) режима, что чревато самыми серьезными последствиями с точки зрения перспектив нераспространения", - сказал дипломат, выступая на конференции.

Он также отметил, что на этом фоне наблюдается "явное снижение уровня стратегической стабильности".

Накануне стало известно, что в США началось производство первой партии ядерных боеголовок малой мощности W76-2. Первую партию боеголовок планируют передать военно-морским силам осенью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Роза Марковна, на что живет тот юноша,что снимает у вас комнату?
- Он пишет и прилично получает.
- А что он пишет? Стихи? Романы?
- Нет, он пишет письма богатому дяде в Канаду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.