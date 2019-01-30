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30. 01. 2019

В Джибути перевернулись лодки с мигрантами, есть жертвы

Свыше 130 человек пропали без вести, пять найдены погибшими в результате крушения двух судов с мигрантами у берегов Джибути во вторник, 29 января. Об этом сообщил пресс-секретарь Международной организации по миграции Джоэль Милман, пишет Reuters.

Отмечается, что лодки направлялись в Йемен.

Причиной инцидента стали перегруз судов и сильные волны. Службы береговой охраны продолжают поиск пропавших беженцев.

Ранее в ООН сообщили, что в Средиземном море затонуло два судна с мигрантами, 170 человек погибли или пропали без вести.

В США попали сотни мигрантов через подкоп на границе

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Источник: korrespondent.net

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