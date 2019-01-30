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30. 01. 2019

В Киеве пытались взорвать начальника охраны предприятия

В Киеве неизвестные заложили взрывное устройство под "шашкой" такси. Об этом УНН сообщили в полиции.

Правоохранители рассказали, что руководитель охраны одного из частных предприятий, выйдя утром, чтобы ехать на работу, заметил на своем автомобиле "шашку" такси.

Мужчина сбросил "шашку" с крыши своего авто, но под ней увидел неизвестное устройство. Полиция, прибывшая на место происшествия, на вызов владельца авто, констатировала, что под "шашечкой" было радиоуправляемое взрывное устройство. Предварительно установлено, что устройство имело в себе заряд взрывчатки в 200 граммов в тротиловом эквиваленте.

По данному факту начато расследование. Уголовное производство открыто по ст. 15 и ст. 115 УК - покушение на убийство. 

Как сообщалось, что в Одессе на остановке обнаружили взрывчатое вещество. Одесситы сообщили в полицию о двух подозрительных предметах, которые обнаружили на остановке общественного транспорта. Ранее во Львове сотрудники полиции задержали местного жителя, который пытался продать гранатомет.

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Источник: korrespondent.net

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